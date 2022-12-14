Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали основные положения проекта о бюджете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Американские законодатели, участвующие в двухпартийных переговорах, смогли согласовать основные положения законопроекта о бюджете на следующий финансовый год, что, вероятно, позволит им принять его до конца декабря и избежать приостановки работы правительства.

"У нас есть структура, которая позволяет двигаться вперед к принятию общего законопроекта на следующей неделе, - заявила глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Роза Делауро. - Теперь комитеты по ассигнованиям обеих палат будут работать день и ночь, чтобы согласовать окончательные детали законопроекта, которые могут быть поддержаны и Палатой представителей, и Сенатом, и получить подпись президента США Джо Байдена".

Переговорщики от республиканцев и демократов в Сенате - Ричард Шелби и Патрик Лихи - также подтвердили достижение договоренностей.

Шелби заявил, что рамочное соглашение готово, и законодатели смогут подготовить финальную версию законопроекта к концу следующей недели, "если все будет хорошо".

Законодатели не сообщили деталей достигнутого соглашения, пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что обе палаты Конгресса утвердили оборонный бюджет на следующий фингод на общую сумму $858 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее. При этом демократы и республиканцы расходились во мнениях относительно распределения остальной части бюджета, не связанной с обороной.

В частности, демократы закладывали в свой проект на $26 млрд больше расходов, чем республиканцы.

Палата представителей в среду проведет голосование по вопросу о продлении финансирования правительства на одну неделю – до 23 декабря, чтобы избежать остановки его функционирования 16 декабря, поскольку действующий бюджетный законопроект предусматривает его финансирование лишь до этой даты.

Вслед за нижней палатой американского Конгресса голосование по этому вопросу проведет и Сенат.

На данный момент никто из республиканцев не заявлял о намерении противиться принятию временного плана, отмечает WSJ.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил во вторник, что законодателям необходимо подготовить финальный законопроект не позднее вечера 22 декабря, поскольку законодатели хотели бы уйти на рождественские праздники.

Он также дал понять, что республиканцы не станут соглашаться на дальнейшие временные меры и оставят этот вопрос на рассмотрение нового состава Конгресса, который начнет работать 3 января.

В данный момент обе палаты Конгресса контролируются демократами, однако с 2023 года контроль над Палатой представителей получают республиканцы.