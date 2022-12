Фондовый рынок США завершил неделю в минусе на растущих опасениях рецессии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился в пятницу, завершив неделю в минусе, на фоне возросших ожиданий рецессии в экономике США в связи с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По итогам недели Dow Jones Industrial Average потерял 1,7%, S&P 500 - 2,1%, Nasdaq Composite - 2,7%.

Федрезерв повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% по итогам заседания 13-14 декабря и дал понять, что продолжит ее подъем.

Медианный прогноз руководителей ФРС, опубликованный по итогам декабрьского заседания, предполагает, что ставка достигнет 5,1% к концу 2023 года, тогда как в сентябре ожидалось 4,6%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что американский ЦБ поднимет ставку так высоко, как это потребуется, чтобы взять под контроль "упрямо высокую" инфляцию.

По словам Уильямса, чтобы действия Федрезерва оказались успешными, ставка должна будет в какой-то момент превысить уровень инфляции в США. При этом, он отметил, что не ожидает ее повышения до 6% (октябрьские темпы роста индекса потребительских цен PCE), а скорее рассчитывает на замедление инфляции.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает, что Федрезерв далек от выполнения задачи существенного снижения темпов инфляции в США.

"Нам все еще предстоит длинный путь, - сказала Дейли в ходе мероприятия American Enterprise Institute в пятницу. - Мы далеки от нашей цели достижения ценовой стабильности".

Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики усиливает беспокойство инвесторов относительно возможной рецессии в американской экономике, и последние статданные подтверждают эти опасения, отмечает Market Watch.

Индекс деловой активности в промышленном секторе США, рассчитываемый S&P Global, снизился в декабре до 46,2 пункта с 47,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности в секторе, а декабрьское значение указывает на максимальный спад с мая 2020 года.

Индикатор активности в сфере услуг опустился до 44,4 пункта с 46,2 пункта, сводный индекс - до 44,6 пункта с 46,4 пункта.

"Трейдеры пытаются примириться с "ястребиными" прогнозами Федрезерва", - отметил аналитик TCW Group Иман Бриванлоу, комментируя динамику фондового рынка США в пятницу.

"Кажется все более вероятным, что мы движемся к рецессии", - приводит слова эксперта Market Watch.

"Беспокойство участников рынка вызывает то, что конечный пункт цикла повышения ставок по-прежнему неизвестен, и крупнейшие мировые ЦБ уже довели ставки до уровней, серьезно ограничивающих экономическую активность", - говорит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, которого цитирует агентство Bloomberg.

"Дальнейший подъем ставок, без сомнений, спровоцирует рецессию. Вопрос в том, насколько глубокой она окажется", - отмечает эксперт.

Среди лидеров падения в США в пятницу - акции American Express Co. (-2,6%), Nike Inc. (-2,4%), McDonald's Corp. (-2,1%), Walmart Inc. (-1,8%).

Бумаги Adobe Inc. подорожали на 3% по итогам торгов. Чистая прибыль крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений в четвертом финансовом квартале снизилась на 4%, однако скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

Стоимость бумаг Darden Restaurants, оператора сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn, опустилась на 2,1%. Компания сократила чистую прибыль на 3% и увеличила выручку на 9,4% во втором финансовом квартале. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу опустился на 281,76 пункта (0,85%) и составил 32920,46 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,39 пункта (1,11%) - до 3852,36 пункта.

Nasdaq Composite потерял 105,11 пункта (0,97%) и составил 10705,41 пункта.