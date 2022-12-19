Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник днем; доллар превысил 67 рублей впервые с 30 мая, евро поднялся выше 71 рубля впервые с 27 мая.

Курс доллара США составил 67,03 руб. в 14:30, что на 2,38 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,94 руб., поднявшись на 1,84 рубля. Чуть ранее евро поднимался выше 71 руб. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,54 рубля - до 68,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро в понедельник после введения новых антироссийских санкций и в ожидании новостей о "потолке" цен на российский газ, который днем будут обсуждать министры энергетики государств-членов Евросоюза. В случае согласования механизм планируется активировать с 1 января 2023 года.

Министры энергетики европейских государств могут согласовать "потолок" цен на газ ниже отметки в 200 евро/МВт.ч в ходе встречи в понедельник, пишет газета Financial Times. В документе, попавшем в распоряжение FT, предлагается установить этот лимит на уровне 188 евро/МВт.ч, причем механизм будет срабатывать, если котировки фьючерсных контрактов на ближайший месяц на TTF будут превышать эту отметку в течение трех дней.

Таким образом, позиция ЕК серьезно изменилась: изначально она предлагала запускать механизм коррекции газового рынка в том случае, если цены фьючерсов на газ на TTF превышают 275 евро/МВт.ч. в течение 10 дней.

В пятницу Евросоюз ввел очередной, девятый, пакет ограничительных мер, в рамках которого против России будут применяться меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения и ряда технологий, введен запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также расширен запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых.