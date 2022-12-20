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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Нефть Brent подорожала до $80,5 за баррель на ослаблении доллара

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем во вторник на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам и планов властей США пополнить свои стратегические запасы топлива.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 по московскому времени подорожали на $0,73 (0,91%) - до $80,53 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,79 (1,05%) - до $75,98 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов около 0,7%. Ослабление доллара является позитивным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их стоимость для держателей других валют.

Кроме того, позитивную реакцию рынка вызвали сообщения о решении США пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 3 млн баррелей.

В свою очередь сдерживающим фактором остается обеспокоенность трейдеров по поводу состояния глобальной экономики. На прошлой неделе центробанки мира объявили об очередных повышениях процентных ставок и дали понять, что намерены и дальше ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией.

Также участники рынка следят за ситуацией в Китае, где власти постепенно ослабляют ограничения, несмотря на рост случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Ключевым фактором для определения того, как высоко могут подняться нефтяные котировки, станет прогноз спроса, а ясности в этом вопросе пока нет, поскольку из Китая поступают противоречивые сигналы", - отметил аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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