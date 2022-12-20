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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Минфин 21 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ 26237, 26241 и 29023

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Минфин 21 декабря проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29023 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
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