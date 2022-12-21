Средневзвешенная доходность ОФЗ 26241 составила на аукционе 10,18%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 97,2582% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, сообщила "Мосбиржа".

Всего было продано бумаг на общую сумму 84 550 млн рублей по номиналу при спросе 138 823 млн рублей по номиналу.

Цена отсечения была установлена на уровне 97,08% от номинала, что соответствует доходности 10,21% годовых.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 31 мая 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).