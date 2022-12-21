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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Доллар вырос до 70,6 руб., евро превысил отметку в 75 руб.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российский рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже в среду продолжает дешеветь к основным валютам. Доллар США вырос до 70,6 руб., евро превысил отметку в 75 руб., а китайский юань достиг 10,1 руб. впервые с апреля-мая текущего года.

Курс доллара США составил 70,605 руб./$1 в 8:40 по Москве, что на 1,73 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 75,01 руб./EUR1, подорожав на 1,51 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 21 копейку - до 10,1 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля на внутреннем валютном рынке, отмечаемое с конца ноября, является следствием нескольких факторов. С одной стороны, участники рынка отыгрывают новости относительно потолка цен на нефть и газ, а также вступившее с 5 декабря эмбарго на поставки нефти из России морским транспортом. По мнению аналитиков, данные факторы в той или иной степени могут привести к снижению экспортных нефтегазовых доходов и соответствующему ухудшению показателей внешнеторгового баланса. Кроме того, давление на курс нацвалюты оказывает и традиционный рост бюджетных расходов в конце года.

Вместе с тем многие участники рынка не считают происходящее на внутреннем валютном рынке чем-то необычным. Скорее, наоборот, курс рубля, складывавшийся летом-осенью этого года, воспринимался экспертами как слишком крепкий, и они прогнозировали его ослабление к концу года. К тому же слишком крепкий рубль приводил к потерям доходов экспортерами. Сейчас же, по мнению участников рынка, рубль ищет новый "справедливый" уровень, который бы устраивал все стороны внешнеэкономической деятельности.

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