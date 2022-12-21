Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Минфин разместил ОФЗ 29023 на 250 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на прошедшем 21 декабря аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,2552% от номинала, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе 437 503 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 241 388 млн рублей.

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Минфин ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Каждый третий россиянин считает рациональным забрать деньги из банка

Дума отказалась запрещать службы заказа такси, находящиеся под иностранным влиянием

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

Закон о новых ограничениях при выдаче микрокредитов принят в III чтении

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

На пиво из "недружественных" стран могут повысить ввозные пошлины

Доллар вырос до 70,6 руб., евро превысил отметку в 75 руб.

Цены на нефть стабильны после роста накануне

Цены на нефть стабильны после роста накануне

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Люксембург разрешил разблокировку активов, замороженных из-за санкций к НРД

"Газпром" заявил, что покрывал постковидный рост спроса на газ в мире до весны 2022 года

"Газпром" заявил, что покрывал постковидный рост спроса на газ в мире до весны 2022 года

Совет директоров "Газпрома" одобрил рекордную инвестпрограмму на 2,3 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });