Минфин разместил ОФЗ 29023 на 250 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на прошедшем 21 декабря аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,2552% от номинала, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе 437 503 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 241 388 млн рублей.

Облигации серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года имеют 47 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-47-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).