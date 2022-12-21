Минфин разместил ОФЗ 26237 на 2,26 млрд рублей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,2691% от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых, свидетельствует информация "Московской биржи".

Всего было продано бумаг на общую сумму 2 263 млн рублей по номиналу.

Цена отсечения была установлена на уровне 86,25% от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).