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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Следователи Пентагона проверяют поставки Украине военной помощи

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Служба криминальных расследований Минобороны США (DCIS) ведет проверки поставок военной помощи Киеву, поскольку эти грузы могут оказаться на черном рынке, сообщает в среду Defense news.

"Первый заместитель директора службы Джеймс Айвс заявил, что DCIS обращает внимание на Украину из-за поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на черный рынок", - отмечает портал.

"Реальная опасность существует из-за того, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме", - сказал Айвс.

Он отметил, что особенное беспокойство Управления Генерального инспектора Пентагона, которому подчиняется DCIS, вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), технологиями которых могут заинтересоваться самые разные силы.

В сентябре Айвс возглавил группу следователей в поездку в Польшу, где находится хаб для поставок иностранных вооружений и материалов правительству Украины. Также небольшие группы при офисе военного атташе США на Украине инспектируют маршруты перевозок иностранной помощи по стране.

При этом Айвс заверил, что США извлекли уроки из случаев мошенничества, которые имели место во время присутствия американских войск в Ираке и Афганистане.

Defense news отмечает, что администрация США усиливает проверки поставок вооружений Украине перед январем, когда получившие на промежуточных выборах большинство в Палате представителей республиканцы приступят к исполнению обязанностей и будут оказывать больше давления на администрацию по этому вопросу.

В конце ноября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что администрация США постоянно контролирует, как американская военная и другая помощь используется Киевом.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минобороны США различными способами пытается ускорить процедуру заключения контрактов на поставки вооружений для восполнения американских арсеналов и для войск Украины. В свою очередь Defense news, уточняет, что в декабре Пентагон объявил о заключении контрактов на сумму в $9 млрд. Из них контракты на $2,7 млрд относятся к денежному траншу в $9,3 млрд, одобренному Конгрессом США с целью закупок оборонной продукции для Украины. Еще $3,4 млрд являются частью фондов в $6,7 млрд, на которые Пентагон должен пополнять собственные арсеналы взамен вооружений, отправленных на Украину.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ, что "черный рынок" оружия, действующий на Украине, грозит попаданием в руки преступников серьезных видов оружия, в том числе и ПЗРК и высокоточного оружия

"В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы. Речь идёт не только о стрелковом оружии", - добавил президент.

Пентагон США Украина
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