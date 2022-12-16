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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Пентагон ускоряет заключение контрактов для восполнения арсеналов США и поставок оружия Украине

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны США различными способами пытается ускорить процедуру заключения контрактов на поставки вооружений для американских арсеналов и для войск Украины, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Ответственные за закупки служащие Пентагона применяют широкий спектр мер, которые упрощают стандартные процедурные формальности, для восполнения арсенала США и пополнения запасов украинских войск", - отмечает агентство.

В свою очередь аналитик финансовой компании Jefferies Financial Group Шейла Кахаоглу отмечает, что поставщики оборонной продукции приветствовали, если бы Пентагон "действовал быстрее при заключении контрактов".

Один из методов - заключение контракта еще до того, как все его условия, а также денежные вопросы утверждены; "контракт, не все положения которого определены" (UCA). Часть способов администрация США опробовала во время операции Warp Speed по скорейшей разработке вакцин против COVID-19 и отправке более 1 млрд тестов на коронавирус американцам в 2020-2021 гг.

Теперь Пентагон полагается на такие методы для восстановления запасов переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Также, по словам высокопоставленных представителей Пентагона, пожелавших остаться неизвестными, UCA использовали при переговорах с компанией Raytheon Technologies Corporation для поставок Украине первых двух зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Кроме того, Пентагон прибегнул к UCA для контракта с Lockheed Martin Corporation в $476 млн на поставки наводимых по GPS реактивных снарядов GMLR для установок HIMARS.

Перед реализацией контрактов Пентагон должен получить специальное разрешение от Конгресса США в форме денежного транша, одобренного на закупки.

Bloomberg поясняет, что Пентагон, столкнувшись с требованиями Украины поставлять ей самые различные вооружения, ищет способы добиться цели, которыми, в частности, могут быть ускорение производства или долгосрочные контракты с оружейными компаниями. Однако пока Пентагону грозит риск того, что если произойдет конфликт вокруг Тайваня или КНДР, запасы некоторых систем оружия наземного базирования США окажутся в дефиците.

По данным агентства, на 9 декабря США поставили Украине свыше 1 млн 155-миллиметровых снарядов, 180 тыс. 105-миллиметровых снарядов, более 8,5 тыс. ракет для Javelin и более 1,6 тыс. ракет для Stinger, а также 4,2 тыс. 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur.

Пентагон США Украина
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