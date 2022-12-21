Индекс потребдоверия в США в декабре достиг максимума за 8 месяцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В декабре 2022 года Индекс потребительского доверия в США увеличился до 108,3 пункта по сравнению с пересмотренными 101,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это максимальный уровень за последние восемь месяцев.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 101 пункта с объявленного ранее ноябрьского уровня в 100,2 пункта, показал опрос Trading Economics. Опрошенные MarketWatch эксперты прогнозировали подъем до 101,2 пункта.

Улучшение настроений американцев обусловлено, в том числе, снижением цен на автомобильное топливо и ростом оптимизма в отношении работы и состояния экономики страны.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце поднялся до 147,2 пункта по сравнению со 138,3 пункта в ноябре. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода повысился до 82,4 пункта против 76,7 пункта в прошлом месяце.

"Доверие потребителей восстановилось в декабре после снижения в октябре и ноябре и достигло самого высокого уровня с апреля 2022 года, - отмечает старший директор группы экономических показателей Conference Board Линн Франко. - Инфляционные ожидания опустились до самого низкого уровня с сентября 2021 года, при этом недавнее снижение цен на бензин стало основным стимулом для этого".

Тем не менее, американцы по-прежнему предпочитают откладывать покупку домов, дорогостоящей бытовой техники или другие крупные траты, хотя их планы в отношении отпусков улучшились, заявил эксперт. По его мнению, этот сдвиг в потребительских предпочтениях от дорогих товаров к услугам сохранится в 2023 году на фоне негативного влияния высокой инфляции и процентных ставок.