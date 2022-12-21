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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Минпромторг намерен смягчить условия доступа продукции автопрома РФ к госзакупкам в 2023 г.

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг отказался от планов ужесточения условий доступа произведенных в России автомобилей к госзакупкам на фоне проблем местных автопроизводителей, связанных с уходом иностранцев из страны, следует из разработанного министерством проекта постановления правительства, который опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Регулятор хочет внести изменения в постановление №719, в рамках которого уровень локализации выпущенных стране автомобилей оценивается в баллах. По достижении определенного количества баллов продукция автопроизводителя, в частности, допускается к госзакупкам. Так, согласно действующей редакции постановления, с 2021 года легковые и легкие коммерческие автомобили допускаются к закупкам для нужд скорой помощи при достижении планки в 3,2 тыс. баллов. С 1 января 2023 года планировалось повысить этот уровень до 4,5 тыс. баллов, с 2025 года - до 5,5 тыс.

В проекте постановления предлагается отсрочить повышение балльной планки в 2023 году, сохранив ее на действующем уровне.

"В связи с недружественными действиями иностранных государств планы автопроизводителей по локализации подверглись корректировке. Таким образом, в целях сохранения условий доступа к закупкам для государственных и муниципальных нужд отечественной продукции потребовалась корректировка соответствующих пороговых значений", - поясняет Минпромторг в материалах к проекту постановления.

Для оценки локализации машин скорой помощи министерство предлагает учитывать в числе расходов производителей на НИОКР, в частности, затраты на приобретение лицензий на их выпуск.

Кроме того, баллы за НИОКР при производстве автомобилей в России в 2023-2024 годах предлагается начислять по повышенному коэффициенту 1,3. Сейчас НИОКР оцениваются из расчета 400 баллов за каждый 1% понесенных на них расходов в структуре выручки автоконцерна.

Основными поставщиками автомобилей "скорой помощи" в рамках госзаказа в России являются группа "ГАЗ" и входящие в ПАО "Соллерс" автозаводы УАЗ и СП "Соллерс Форд". Последний весной приостановил выпуск поставляемых в "скорую" LCV-моделей Ford Transit. Ford осенью заявил об окончательном уходе из РФ и передаче "Соллерсу" своей доли в СП. На "освободившихся" мощностях группа начала производство двух моделей LCV под собственным брендом с использованием технологий китайского концерна JAC. В "Соллерсе" заявляли, что объемы производства новых LCV за 2-3 года планируется нарастить до 30 тыс. шт.

Минпромторг РФ
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