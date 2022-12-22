Число заявок на пособие по безработице в США выросло слабее прогноза

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 216 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее этот показатель составлял 214 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 222 тыс. с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали подъем до 220 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 6,25 тыс. - до 221,75 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 10 декабря, сократилось до 1,672 млн по сравнению с пересмотренными 1,678 млн в предшествующую неделю. Тем не менее, данный показатель остается близким к максимальному уровню с февраля.

При этом аналитики в среднем ожидали повышения на 12 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,683 млн.