Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до минимума с апреля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тысяч - до 186 тысяч человек, говорится в отчете Министерства труда США. Это минимальное значение с апреля 2022 года, отмечает Trading Economics.

Неделей ранее этот показатель составлял 192 тысячи, а не 190 тысяч, как и сообщалось первоначально.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 205 тысяч с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты Bloomberg прогнозировали аналогичный подъем.

Данные являются еще одним подтверждением устойчивости рынка труда, несмотря на агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в минувшем году.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 9,25 тысячи - до 197,5 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 января, увеличилось до 1,675 млн по сравнению с пересмотренными 1,655 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 12 тысяч с объявленного ранее уровня - до 1,659 млн.