Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

"Татнефть" не смогла провести внеочередное собрание акционеров из-за отсутствия кворума

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

В соответствии с ранее принятым решением совета директоров, повторное ВОСА созывается 27 декабря 2022 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2023 года.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль.

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Депозитарий "СПБ биржи" направил в Бельгию документы для разблокировки ценных бумаг

Инфляция в Японии в ноябре обновила максимум с января 1991 года

Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в 2022 году

Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн

Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

НРД получил лицензию Минфина Бельгии на разблокировку активов несанкционных инвесторов

Путин заявил, что расследование терактов на "Северных потоках" не ведется

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Путин запретил "Газпрому" покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году

Турция повысит МРОТ на 55% в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });