"Татнефть" не смогла провести внеочередное собрание акционеров из-за отсутствия кворума

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

В соответствии с ранее принятым решением совета директоров, повторное ВОСА созывается 27 декабря 2022 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2023 года.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль.