Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,7%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступает подросшая нефть. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,7%, дешевеют акции "Татнефти" на новостях, что собрание акционеров по вопросу дивидендов не состоялось из-за отсутствия кворума.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2118,66 пункта (-0,2%), индекс РТС - 963,28 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар подрос до 69,29 рубля (+0,34 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Внеочередное собрание акционеров "Татнефти", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания. В повестке ВОСА был заявлен вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 9 месяцев 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. В первом полугодии НК выплатила 32,71 руб. на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала могут составить 6,86 руб. на акцию.

Подорожали акции ВТБ (+0,9%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Магнита" (+0,1%).

НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи) получил разрешение от Минфина Бельгии на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов, сообщил в четверг сайт бельгийского Минфина.

Добыча нефти в России по итогам 2022 года вырастет примерно на 2%, сказал в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак. В то же время, РФ может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. б/с в связи с введением странами ЕС механизма price cap (потолок цен), отметил Новак. Он также еще раз подчеркнул, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты юридическим лицам тех стран, которые будут требовать в контрактах соответствие цены введенному потолку.

Комментарии аналитиков

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что индекс широкого рынка акций сохранит консолидацию на текущих уровнях, при этом вероятны пониженные обороты торгов. Инвесторы продолжают наблюдать за рублем, его повышенная волатильность может сохраниться до конца года. На фондовых рынках США в целом год завершается тоже слабо: с начала 2022 года индекс S&P 500 скорректировался на 20%, а Nasdaq потерял более 30%, отмечают эксперты.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что нефтяной оптимизм сгладит внешний фондовый негатив и окажет поддержку рынку акций РФ в пятницу.

"Китай ожидает прохождение пика заболеваемости COVID-19 на последней неделе года. Нефтяной рынок ждет ответных шагов РФ на европейское нефтяное эмбарго и потолок цен. Люксембург и Бельгия размораживают значительную часть принадлежащих российским инвесторам активов. Соответственно, если для внешних рынков проблемой являются негативные ожидания в полупроводниковой отрасли и вероятность продолжения жесткой политики ФРС, то для российского рынка ближайшее будущее может принести положительные сюрпризы в виде роста спроса на нефть в Китае, поступления средств от продажи зарубежных активов и покупки акций в рамках годовой балансировки портфелей. Рубль также имеет шансы на укрепление благодаря пиковым налоговым платежам в конце текущей недели и начале следующей", - считает аналитик.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отмечает, что ослабление рубля связывается со снижением поступлений от экспорта, главным образом нефти, отгрузка которой, по некоторым данным, значительно сократилась (официальной статистики поставок нет, а косвенные данные неполные). Тем не менее, острой ситуации на рынке не наблюдается, можно констатировать умеренное давление на рубль. Ситуация во многом будет зависеть от восстановления сальдо торгового баланса и действий государства. Интервенции или иные меры, которые привели бы к укреплению рубля, на сегодня маловероятны. Не исключено, что заметное увеличение продаж экспортеров произойдет в начале нового года, полагает аналитик.

"Дочкам" иностранных компаний разрешат платить дивиденды. Новость позитивна для владельцев акций Qiwi, X5 Group, Fix Price и других. Эти компании продолжают деятельность в России и подпадают под критерии возможности выплаты дивидендов. Однако принятое разрешение не означает автоматического возобновления дивидендной практики упомянутых компаний, поскольку этому препятствуют иностранные санкции. На разработку механизмов, позволяющих получать дивиденды владельцам расписок, потребуется время", - отмечает аналитик.

Ситуация в американской экономике

В США накануне индексы акций снизились на 1,1-2,2% во главе с Nasdaq, прервав двухдневное рождественское ралли.

Экономика США в июле-сентябре выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательному отчету министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в третьем квартале на 2,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Уверенный рост американской экономики обусловлен, в частности, повышением объемов экспорта, потребительских расходов, а также расходов федеральных и местных органов власти. Во втором квартале этого года ВВП Штатов снизился на 0,6%, в первом - на 1,6%.

Инвесторы опасаются, что сильные макроэкономические показатели, указывающие на устойчивость американской экономики, приведут к укреплению мнений руководителей ФРС о необходимости и возможности дальнейшего повышения процентных ставок, отмечает Bloomberg. Рынок обеспокоенно следит за ястребиными высказываниями представителей американского ЦБ, поскольку ожидает, что жесткие действия регулятора спровоцируют рецессию в экономике.

Негативная динамика индексов акций преобладает также в Азии в пятницу (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Японии в ноябре увеличились на 3,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что является максимальным приростом с января 1991 года. Инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 3,7%. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после подъема на 3,6% в сентябре. Темпы роста были самыми высокими с декабря 1981 года. При этом показатель превысил 2%-ный целевой ориентир центробанка страны восьмой месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение также на 3,7%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром умеренно растут и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд на фоне снижения запасов в США и улучшения перспектив спроса в связи со смягчением антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,53 за баррель (+0,7% и -1,5% в четверг), февральская цена WTI - $78,19 за баррель (+0,9% и -1% накануне).

Поддержку рынку также оказывают ожидания сокращения добычи Россией вслед за введением западными странами потолка цен на экспортируемую нефть.

Добыча нефти в РФ в начале следующего года может сократиться на 500-700 тыс. б/с в связи с введением государствами ЕС механизма price cap, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

Активность торгов на нефтяном рынке резко снизилась перед праздниками, что усиливает его волатильность, отмечает агентство Bloomberg.

Участники рынка также следят за новостями из США, где падает производство природного газа из-за сложных погодных условий в ключевых регионах добычи, которые накрыла снежная буря. По данным Bloomberg, добыча газа в Штатах в четверг сократилась до менее чем 96 млрд кубических футов по сравнению со 100 млрд футов в среду.