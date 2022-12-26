"О'Кей" выкупил по оферте 26,1% облигаций 001Р-04 на 1,3 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ООО "О'Кей" приобрело в рамках оферты 1 304 799 облигаций серии 001Р-04 по цене 98,5% от номинала, сообщила компания.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1000 рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,1% выпуска.

Агентом по приобретению выступил Райффайзенбанк.

Компания разместила 10-летние облигации на 5 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых до оферты с исполнением в ноябре 2023 года.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО "О'Кей" общим объемом 15 млрд рублей и выпуск биржевых бондов ООО "О'Кей финанс" на 8,5 млрд рублей.

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец сентября группа объединяла 79 гипермаркетов и 172 дискаунтера.