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СМИ назвали вероятного нового руководителя Банка Японии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Банк Японии может возглавить 71-летний Кадзуо Уэда, в прошлом входивший в совет управляющих Центробанка страны, сообщают японские СМИ.

По данным Nikkei, Kyodo News и вещательной компании NHK, премьер-министр Японии Фумио Кисида выбрал Уэду из списка кандидатов на должность главы японского Центробанка.

Руководивший Банком Японии десять лет Харухико Курода уйдет в отставку в начале апреля.

Среди кандидатов на пост главы Банка Японии был Масаёси Амамия, заместитель Куроды с 2018 года, пишет Nikkei. По данным газеты, правительство предложило ему эту должность, но получило твердый отказ, после чего начало рассматривать альтернативных кандидатов.

Уэда, бывший профессор Токийского университета, является известным экспертом в сфере денежно-кредитной политики. Он вошел в совет управляющих Банка Японии в апреле 1998 года и оставался в нем до апреля 2005 года.

В 2000 году Уэда высказывался против отказа ЦБ от политики нулевых ставок, и выбор его кандидатуры, возможно, обусловлен желанием властей видеть во главе Банка Японии человека, который не будет спешить со сворачиванием ультрамягкой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Сейчас Уэда преподает экономику в женском университете Кёрицу.

Правительство Японии представит кандидата на пост главы ЦБ парламенту во вторник, отмечает Nikkei.

Иена дорожает на сообщениях о вероятном назначении Уэды. Стоимость доллара опустилась до 130,47 иены по сравнению с 131,54 иены на закрытие предыдущей сессии.

Банк Японии Харухико Курода Кадзуо Уэда Япония Фумио Кисида
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