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Банк России начал вносить в черный список нелегальных страховщиков и посредников

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России начал добавлять нелегальных страховщиков и посредников в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, сообщила пресс-служба ЦБ.

Там объяснили, что это делается, чтобы эффективнее предотвращать мошенничество на страховом рынке и усилить защиту потребителей финансовых услуг.

Компании вправе обжаловать включение в список, отметил ЦБ.

"По закону, заниматься страховой деятельностью могут только компании, имеющие лицензию Банка России. Сведения о них вносятся в единый государственный реестр субъектов страхового дела (ССД), который ведется Банком России и публикуется на его официальном сайте. Страховая компания может привлекать для оказания услуг страховых посредников - страхового брокера или страхового агента. Детальность страховых брокеров лицензируется, агент действует на основании договора со страховой компанией, которая несет ответственность за качество предоставляемых им страховых услуг", - отмечает ЦБ.

Деятельность нелегальных компаний влечет риски существенных потерь для потребителей. Так, если человек приобретет у нелегального страховщика полис, то при наступлении страхового случая он не получит выплаты, а если это страхование ответственности, то еще и будет должен возмещать ущерб противоположной стороне из своего кармана, объяснили в ЦБ.

Регулятор рекомендует потребителям "всегда проверять, имеет ли компания, предлагающая страховые услуги, лицензию Банка России, а если это страховой агент - есть ли сведения о таком посреднике в реестрах, которые обязаны публиковать на своих сайтах страховые организации".

Также ЦБ советует проверять список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на своем сайте.

Банк России
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