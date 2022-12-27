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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Банк "Открытие" может в ближайшее время продать долю в Qiwi

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" ведет работу по продаже доли в Qiwi, не исключает сделку в ближайшее время, заявил президент - председатель правления банка Михаил Задорнов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы пакет Qiwi также нашел частного инвестора, и, может быть, эта сделка также будет реализована в самое ближайшее время", - сообщил Задорнов журналистам во вторник.

Банк "Открытие", по последним открытым данным, владел 13,7% голосов Qiwi.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% является Сергей Солонин.

Qiwi Открытие Михаил Задорнов
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