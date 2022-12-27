Курс рубля к доллару и евро развернулся вниз на окончании пика налоговых выплат

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Курсы доллара США и евро отыграли утренние потери и растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль начал дешеветь к бивалютной корзине на фоне завершения накануне пика налоговых выплат декабря.

К 15:00 доллар торговался на 90,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, у 70,19 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 1,19 рубля, до 74,74 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,03 рубля - до 72,24 рубля. Курс китайского юаня вырос на 22,6 копейки - до 10 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро в ходе дневных торгов после укрепления в первые часы сессии, дешевеет в обеих парах в связи с завершением пика налоговых выплат декабря. Снижение рубля происходит также с учетом заявления министра финансов Антона Силуанова относительно бюджетного правила, которое должно будет возобновить свое действие с января 2023 года.

Минфин в 2023 году будет принимать решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения Фонда национального благосостояния на основе оценки помесячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей, сказал Силуанов.

Говоря о пополнении ФНБ, он отметил, что для хеджирования курсовых рисков Минфин всегда это делал в валюте, в следующем году это будет юань. "Юань из валют дружественных стран в наибольшей степени обладает характеристиками резервной валюты и достаточной ликвидностью на нашем внутреннем валютном рынке. Поэтому и пополнение ФНБ будет осуществляться именно в этой валюте", - сказал Силуанов.

Переходные положения бюджетного правила предусматривают расчет базовых нефтегазовых доходов исходя из номинального объема в 8 трлн рублей на протяжении трех лет с последующей индексацией после 2025 года. Как ранее пояснил Силуанов, все, что свыше, будет направляться в ФНБ.

Крепкий рубль сыграл свою роль для экономики, но в настоящий момент в условиях, когда доходы компаний в целом снижаются, в целом, в том числе с точки зрения инвестиций, выгодней несколько более слабый рубль - примерно в диапазоне 70-80 рублей за доллар, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Крепкий рубль свою роль (уже - ИФ) сыграл, - сказал он телеканалу "Россия 24". - Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний... Экспорт у нас падает, но он неэластичен курсу в целом, доходы экспортеров, безусловно, проседают, но еще раз говорю - общие доходы проседают, а это сказывается на инвестициях, в этих условиях нам, конечно, хорошо бы иметь 70-80 рублей за доллар - так курс рубля примерно".

ЦБ может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки в 2023 году в зависимости от комбинации проинфляционных рисков и масштаба их реализации, возможно, ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) не понадобится, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Есть понимание, что если это (повышение ключевой ставки - ИФ) потребуется для того, чтобы стабилизировать инфляцию на цели 4% к 2024 году, то мы это предпримем. Для того, чтобы возникла такая необходимость, требуется значимая реализация тех проинфляционных рисков, о которых совет директоров говорил по итогам декабрьского заседания", - сообщил Заботкин в интервью РБК.

"Необходимость повышения ставки будет обуславливаться тем, в какой комбинации, в каком объеме они в итоге будут реализовываться в 2023 году. Если они не реализуются, тогда, вполне возможно, повышения ставки не понадобится", - подчеркнул Заботкин.

"Основные налоги уже уплачены, и объемы продажи валюты экспортерами снижаются. Тем не менее в среду компаниям еще предстоит уплатить налог на прибыль, и курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется вблизи 69 руб./$1. В будущем сохраняются риски ослабления рубля в связи с сокращением торгового профицита РФ", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепился против доллара, евро и юаня в понедельник. 26 декабря был пиковым днем декабрьского налогового периода - крайний срок для уплаты в бюджет НДС, НДПИ, акцизов. Утром во вторник, 27 декабря, на ранних торгах рубль на низких объемах пытался продолжить укрепление против основных конкурентов. Однако с началом основных торгов в рамках валютной секции рубль вновь оказался под давлением, так как с рынка ушло давление продаж на валюту со стороны российских экспортеров. При этом высокий часовой объем торгов в паре "юань-рубль" намекает на то, что основное давление на российскую валюту идет со стороны китайского конкурента. Потенциально мы сегодня можем увидеть попытку роста выше 10 рублей за юань и выше 71 рубля за доллар. Однако это может спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям в рубле со стороны спекулятивных участников рынка, что поддержит российскую валюту. Рост спроса на юань может иметь спекулятивный характер, отражая заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова, который сказал, что ведомство согласовало с Банком России механизм нового формата бюджетного правила. Оно подразумевает покупки юаней на рынке для пополнения ФНБ. Годовой ориентир - это 8 трлн рублей поступлений нефтегазовых доходов. Ожидаемые поступления будут рассчитываться помесячно. Если будут ожидаться поступления на горизонте года выше 8 трлн рублей - будет покупаться валюта в ФНБ, если ниже - будут продажи валюты из ФНБ", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть ускорили рост днем во вторник благодаря оптимизму по поводу дальнейшего ослабления антиковидных мер в Китае. К 15:00 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,91% - до $84,68 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,79% - до $80,19 за баррель.

В понедельник торги нефтью не проводились. На минувшей неделе Brent подорожала на 6,2%, WTI - на 6,9%, рекордными темпами с октября, на опасениях по поводу сокращения поставок из России после введения потолка цен, пишет MarketWatch.

Власти КНР решили отменить обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Кроме того, Пекин отказался от юридической основы для введения жестких мер борьбы с распространением инфекции.

В США резко сократилось производство нефтепродуктов из-за снежной бури. В частности, оно было остановлено на двух крупнейших заводах Motiva Port Arthur и Marathon Galveston Bay в Техасе. По данным Bloomberg, их мощность составляет более 1,8 млн баррелей в сутки.

"Потолок" цен на российскую нефть может повлиять на дисконты к Brent, с которыми реализуется покупателям смесь Urals, но ее цена все равно будет привязана к рыночным условиям, а не к параметрам price cap, заявил глава Минфина Силуанов. По его словам, из-за этого ведомство не пересматривало бюджетные проектировки.

"Оценки не пересматривали, потому что продавать нефть все равно будем, котировки все равно будут зависеть от рыночных котировок нефти мировых. Да, вопрос дисконта, какой будет дисконт. Потому что будет нефть $100, мы же за $60 не будем продавать, будем продавать гораздо выше и все равно найдём потребителей для покупки этой нефти. Будет $150 - будем еще выше. Сейчас чуть приподнялись цены, за $80 уже Brent", - отметил министр.

"Установление "потолков", понятно, что все это не рыночно, но цены-то на Brent рыночные, и от этого уже будут зависеть и вопросы цены договоренности между нашими экспортерами и потребителями нашей нефти и нефтепродуктов", - пояснил Силуанов.

Действие price cap, по его словам, существенно для России только в той части, что в те страны, которые его установили, поставки вестись не будут. Что касается стабильности поступления в страну валютной выручки, то, как отметил Силуанов, "все будет зависеть от того, насколько будет спрос на нефть, насколько будет предложение нефти и насколько наши экспортеры найдут новые рынки сбыта".

Банк России во вторник, 27 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 2 трлн 515,2 млрд рублей (при лимите 3,46 трлн рублей и спросе 2 трлн 515,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 декабря, банки разместили 2,52 трлн рублей (при лимите 2,52 трлн рублей и спросе 2 трлн 720,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 7,85% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п., поднявшись до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 8,41% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 8,51% годовых.