Банки РФ не смогут распускать резервы по заблокированным активам, созданные до 1 февраля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не разрешит банкам распускать резервы по заблокированным активам, сформированные до 1 февраля 2022 года. Об этом говорится в докладе Банка России, посвященном перспективам регулирования.

В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream. У ряда банков также были заблокированы средства в НРД после введения в отношении него санкций. Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы, признает ЦБ.

"С одной стороны, нельзя игнорировать факт их обесценения. С другой стороны, одномоментное создание по заблокированным активам 100% резервов (сейчас, за исключением нескольких банков, у которых заблокированные активы уже значительно зарезервированы, средний уровень резервирования составляет менее 5%) представляется излишне консервативным подходом. Его применение привело бы к существенному сокращению прибыли и капитала отдельных банков, снижению потенциала кредитования", - говорится в докладе регулятора.

По мнению ЦБ, требуется сбалансированное решение, которое поможет отразить риски по заблокированным активам с учетом их правового статуса, но не приведет к неоправданным негативным последствиям для банков и их клиентов.

ЦБ предоставит банкам рассрочку на 10 лет (по 31 декабря 2032 года) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам. При оценке кредитного риска в отношении заблокированных активов в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокирования, обусловленного действием мер ограничительного характера. Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 1 февраля 2022 года.