ЦБ придумал, как помочь банкам оттянуть часть клиентов у серого сектора и МФО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает изменения в регулировании, которые могут усилить конкурентные позиции банков в борьбе за клиентов с невысоким уровнем дохода.

ЦБ предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. В нее попадут кредиты с определенными параметрами (сумма и срок) и характеристиками заемщика (например, показатель долговой нагрузки - ПДН), говорится в докладе ЦБ "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

Одновременно нужно будет рекалибровать макропруденциальные надбавки с учетом более высокого уровня полной стоимости кредита по новой категории, чтобы "не сломать бизнес-модели банков и дать им честно показывать ПСК (без необходимости ее хитрого структурирования)", отмечает ЦБ. В результате у людей должно появиться больше понимания, сколько они платят, и возможность лучше сравнивать предложения банков.

"Также часть заемщиков, которые раньше были вынуждены обращаться к микрофинансовым организациям или серым кредиторам, где ставки еще выше, смогут получить кредиты в банках, и тем самым сократят свои расходы", - пишет ЦБ.