Цена нефти Brent сохранилась на уровне $84,3 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо меняются утром в среду на фоне низких объемов торгов на короткой предновогодней неделе.

Инвесторы оценивают ситуацию со спросом и предложением на мировом топливном рынке, а также внимательно следят за новостями из Китая и США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени не изменилась по сравнению со значением на закрытие торгов накануне и составляет $84,33 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,41 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,58 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт снизился в цене на 3 цента (0,1%), до $79,53 за баррель.

Нефть торговалась в плюсе большую часть сессии накануне на новостях, что власти КНР отменят обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. Аналитики рассчитывают, что снятие последних ограничений позволит ускорить рост второй по величине экономики мира и повысить спроса на топливо.

Также рынок поддержали сообщения о том, что производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ было приостановлено из-за снежной бури. Однако уже во вторник работа начала возобновляться.

"Весь 2022 год локдауны в Китае приводили к резким краткосрочным падениям спроса, и теперь многие повышают свои ожидания на 2023 год, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Однако риски рецессии и растущие процентные ставки остаются главными негативными факторами для нефтяных фьючерсов, ограничивая любые попытки движения вверх".