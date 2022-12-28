Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, допустил продажу российского бизнеса.

Как указано в опубликованном в четверг сообщении компании, "DP Eurasia проводит оценку своего присутствия в России, влияния санкций и дальнейшей возможности продолжать обслуживание клиентов в РФ".

"В связи с этим компания рассматривает различные возможности, которые могут включать продажу российского бизнеса. Поскольку работа над потенциальной сделкой продолжается, уверенности в ее исходе нет", - говорится в сообщении.

Весной DP Eurasia N.V. сообщила о приостановке инвестиций в российский бизнес и об отказе от роялти от российского бизнеса.

На 31 октября DP Eurasia N.V. объединяла 845 точки продаж, включая 171 - в России.