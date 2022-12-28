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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Нефть Brent подешевела до $83,5 за баррель

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются днем в среду на фоне возобновления работы нефтеперерабатывающих заводов в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени подешевели на $0,79 (0,94%) - до $83,54 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,65 (0,82%) - до $78,88 за баррель.

Колебания котировок на этой короткой из-за праздников неделе могут оказаться особенно выраженными на фоне низких объемов торгов, отмечает Bloomberg.

Производство нефтепродуктов на крупнейших американских НПЗ, приостановленное из-за снежной бури, постепенно восстанавливается, пишет CNBC. Экстремально низкие температуры и обильные снегопады привели к перебоям в работе примерно десятка заводов.

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Инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом в Китае. Накануне стало известно об очередных ослаблениях антиковидных ограничений - власти КНР решили отменить обязательный карантин для приезжающих в страну с 8 января. При этом число новых заражений в стране вызывает беспокойство у экспертов из-за опасений, что система здравоохранения может не справиться с наплывом больных, что снова приведет к сокращению деловой активности.

Также рынок ждет данных о запасах энергоносителей в США. Американский институт нефти (API) обнародует собственный отчет в ночь со среды на четверг, а официальные данные Минэнерго страны будут опубликованы в четверг в 19:00 по московскому времени, на день позже обычного из-за празднования Рождества в понедельник.

"Большинство традиционных индикаторов указывают на структурный дефицит на рынке нефти, однако наступление рецессии может нивелировать эти факторы, - написал основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Большинство финансовых рынков закладывают рецессию в той или иной форме, и вопрос в том, окажется ли она столь же масштабной, как в 2008-2009 годах".

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