Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие стран в формате ОПЕК+

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в формате ОПЕК+, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные вопросы поступательного развития взаимовыгодного разнопланового российско-саудовского сотрудничества в русле реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "была отфиксирована близость позиций двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", "подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках".

Лавров проинформировал Бен Фархана об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией военной операции. "При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - сказано в сообщении МИД.