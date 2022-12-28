Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили взаимодействие стран в формате ОПЕК+

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора обсудил со своим саудовским коллегой Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в формате ОПЕК+, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили приоритетные вопросы поступательного развития взаимовыгодного разнопланового российско-саудовского сотрудничества в русле реализации достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей. Отдельное внимание было уделено продолжению конструктивного взаимодействия в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "была отфиксирована близость позиций двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня", "подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках".

Лавров проинформировал Бен Фархана об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией военной операции. "При этом с российской стороны была выражена признательность руководству Саудовской Аравии за конструктивную позицию и готовность предпринять усилия по поиску путей урегулирования комплексных проблем, связанных с украинскими событиями", - сказано в сообщении МИД.

Россия Саудовская Аравия Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль заметно упал к доллару и евро по итогам среды

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Темпы падения оборота розничной торговли РФ в ноябре замедлились до 7,9%

Рынок акций РФ в среду просел вслед за нефтью

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

В Японии снова закроется криптовалютная биржа Kraken

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Снижение ВВП РФ за 11 месяцев составило около 2%, безработица в ноябре снизилась до 3,7%

Количество созданных в Москве компаний впервые за пять лет превысило число ликвидированных

Мастер-франчайзи сети Domino's Pizza допустил продажу российского бизнеса

ХКФ банк вышел из акционеров казахстанского Home Credit Bank

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });