В МИД заявили, что арабские страны не поддерживают идею потолка цен на нефть

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Арабские страны исходят из собственных интересов и полагаются на механизм ОПЕК+ в вопросе цен на нефть, не поддерживая введение потолка цен на нефть, заявил замглавы МИД Михаил Богданов.

Так он ответил на вопрос, какова была реакция арабских партнеров России на решение ряда западных стран установить потолок цен на российскую нефть.

"Эти вопросы обсуждаются в рамках ОПЕК+, думаю, там позиция консенсусная. Они исходят из собственных интересов, а не того, что им кто-то диктует решения, которые не совпадают с этих собственными представлениями о цене", - сказал замминистра.

На уточняющий вопрос, не было ли сигналов о том, что какая-то из арабских стран может поддержать идею "потолка" цены на нефть, замглавы МИД ответил: "Думаю, что разумные люди исходят из законов экономических, законов рынка".

"Спрос и предложение, баланс между интересами потребителей и поставщиков, так определяется цена", - добавил Богданов.