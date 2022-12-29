Международные резервы России на 23 декабря остались на уровне $581,7 млрд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 декабря составили $581,7 млрд, сообщил Банк России.

На 16 декабря международные резервы в России равнялись $581,7 млрд. Таким образом, за ту неделю резервы не изменились.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.