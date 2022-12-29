Сбор пшеницы в РФ в 2022 году в чистом весе составил 102,65 млн тонн

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе 102,65 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Росстата.

В частности, сбор озимой пшеницы составил 72,686 млн тонн, яровой - 29,965 млн тонн.

В 2021 году РФ собрала 76,1 млн тонн пшеницы, в том числе 53,028 млн тонн озимой и 22,961 млн тонн яровой.

Ведомство также уточнило данные по валовому сбору зерна. Он составил 150,98 млн тонн. Накануне сообщалось о 150,7 млн тонн. В прошлом году урожай, по уточненным данным, составил 121,2 млн тонн.

Согласно информации Росстата, сбор озимой ржи составил 2,171 млн тонн против 1,717 млн тонн годом ранее, яровой - 21 тыс. тонн против 51 тыс. тонн соответственно. Сбор озимого ячменя вырос до 3,189 млн тонн с 2,288 млн тонн, ярового - до 19,692 млн тонн с 15,031 млн тонн соответственно.

Кукурузы на зерно собрано 11,679 млн тонн, это меньше прошлогоднего показателя - 15,183 млн тонн. Урожай риса снизился до 797,6 тыс. тонн с 1,076 млн тонн в прошлом году, проса - до 290,4 тыс. с 368,3 тыс. тонн соответственно. В то же время сбор гречихи вырос до 1,289 млн тонн с 918 тыс. тонн.

Подсолнечника намолочено 15,342 млн тонн против 15,599 млн тонн в 2021 году.