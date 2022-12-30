Банки РФ в январе-ноябре увеличили портфель ипотечных кредитов до 13,7 трлн руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-ноябре 2022 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 722,7 млрд рублей, или на 14,3%, до 13 трлн 746,0 млрд рублей, против роста на 2 трлн 201,7 млрд рублей, или на 23,2%, за аналогичный период 2021 года, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Совокупный портфель ипотечных кредитов в ноябре увеличился на 208,7 млрд рублей, или на 1,5%, после роста в октябре на 221,1 млрд рублей, в сентябре - на 295,7 млрд рублей.

Банки в ноябре предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 470,7 млрд рублей, что на 5% больше по сравнению с октябрем (448,3 млрд рублей) и на 7,8% меньше по сравнению с ноябрем 2021 года (510,6 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в ноябре кредитов увеличилось по сравнению с октябрем на 1,2%, до 128,8 тыс. со 127,3 тыс., по сравнению с ноябрем прошлого года - снизилось на 18,3%, со 157,6 тыс.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных банками в январе-ноябре 2022 года, составил 4 трлн 116,3 млрд рублей, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (5 трлн 54,3 млрд рублей).

Количество предоставленных за 11 месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 32,9% (1 млн 151,0 тыс. против 1 млн 716,1 тыс.).

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в ноябре снизилась до 7,11% с 7,38% в октябре.

Средний размер одного рублевого ипотечного кредита в ноябре составил 3,654 млн рублей, что на 3,8% больше, чем в октябре.

Годовые темпы роста этого показателя к 1 ноября сократились до 12,8% с 13,8% на 1 ноября.

Средневзвешенный срок одного кредита в ноябре увеличился на 3,8 месяца, до рекордных 283,5 месяца (23 года и 7,5 месяцев) по сравнению с октябрьским показателем.

За год средний срок кредита увеличился на 29,3 месяца с 254,2 месяца в ноябре 2021 года, или на 11,5%, отмечает ЦБ.