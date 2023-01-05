Рубль к концу торгов четверга перешел к снижению

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро, большую часть дня колебавшиеся в боковом диапазоне, к концу торгов на Московской бирже в четверг перешли к росту; китайский юань практически целый день торговался в умеренном плюсе по отношению к рублю. Таким образом, рубль 5 января снизился к основным валютам третий день подряд на фоне приостановившейся позитивной коррекции нефтяных цен.

Внутренний валютный рынок нейтрально отреагировал на новости о том, что президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести на время режим прекращения огня.

Курс доллара США составил 72,18 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 76,225 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась к концу торгов на 13 копеек - до 74 рублей. Курс китайского юаня вырос за день на 15,2 копейки - до 10,417 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в течение большей части торгов 5 января не показывал ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала, а также наметившейся позитивной коррекции на нефтяных площадках. Нефтяные котировки после падения на 9,2-9,4% за два предыдущих торговых дня (в том числе накануне снижение составило 5,2-5,3%) перешли к умеренному росту. Однако ближе к вечеру цены на нефть замедлили повышение, что негативно сказалось на динамике нацвалюты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве в четверг составила $78,49 за баррель, что на 0,84% выше цены на закрытие предыдущей сессии (в середине дня котировки приближались к отметке $80 за баррель). Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,81%, до $73,43 за баррель (на пике котировки в ходе торгов достигали $74,9 за баррель).