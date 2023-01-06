Фондовые индексы АТР преимущественно растут вслед за Уолл-стрит

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу, за исключением гонконгского индикатора, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:06 по Москве прибавляет 0,6%.

Лидерами роста среди компонентов индикатора являются акции выпускающей электронные компоненты Taiyo Yuden Co. Ltd. (+4,75%), транспортно-логистической Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+4,2%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (+3,7%).

Также дорожают акции Mazda Motor Corp. (+3,1%), Tokyo Electron Ltd. (+2,7%) и Sony Group (+2,6%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite к 8:18 по Москве прибавляет 0,1%.

Индекс Hang Seng теряет 0,13%. Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Пограничные пункты были закрыты на протяжении трех лет.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом в этот же день наступил срок погашения аналогичных кредитов на сумму 386 млрд юаней. В результате чистый объем оттока средств с рынка составил 384 млрд юаней, пишет Trading Economics.

Лидерами падения в Гонконге являются бумаги оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. (-4,4%), Alibaba Health Information Technology Ltd. (-4,1%), которая предоставляет IT-услуги в медицинской сфере, и производителя спортивного инвентаря Anta Sports Products Ltd. (-3,2%).

Южнокорейский индикатор KOSPI к 8:18 по Москве укрепляется на 1,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 1,4%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повышается на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,65%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3,2% и 2,4% соответственно.