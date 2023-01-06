Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,1-0,3% во главе с бумагами "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2157,66 пункта (+0,1%), индекс РТС - 943,75 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,8%.

Доллар просел до 72,02 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), Polymetal (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%, до 349,4 рубля), расписки TCS Group (+0,1%), OZON (+0,1%).

Акции "Татнефти" в пятницу на бирже торгуются последний день с дивидендами за III квартал (выплаты - 6,86 рубля на каждый вид акций).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,5%), "РусГидро" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

В США в четверг индексы акций снизились на 1-1,5% во главе с Nasdaq на фоне публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что ни один из руководителей Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в начавшемся году, как этого ждут финансовые рынки.

Участники заседания в целом полагали, что "сохранение ограничительной денежно-кредитной политики в течение продолжительного периода до тех пор, пока инфляция явно не будет двигаться к 2%, будет оправданным", говорится в протоколе.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж в интервью CNBC в четверг выразила мнение о том, что ФРС должна поднять ключевую ставку выше 5% и удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не появятся существенные признаки стабилизации цен. Джордж, которая должна уйти со своего поста в конце текущего месяца, сказала, что не прогнозирует рецессию в экономике США.

Трейдеры также оценивали свежую порцию статистических данных и корпоративные новости.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 225 тыс., по данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал ускорение темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в декабре увеличилось на 235 тыс., сообщила ADP. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 150 тыс., согласно Trading Economics. В ноябре показатель вырос на 127 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре уменьшился на 21% - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2020 года.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Гонконгский индикатор ранее в ходе торгов повышался на фоне сообщений о том, что Китай возобновит работу пограничных пунктов с Гонконгом начиная с воскресенья. Пограничные пункты были закрыты на протяжении трех лет.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых. При этом в этот же день наступил срок погашения аналогичных кредитов на сумму 386 млрд юаней. В результате чистый объем оттока средств с рынка составил 384 млрд юаней, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут на фоне публикации данных о запасах энергоресурсов в США, указавших на снижение запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,43 за баррель (+0,9% и +1,1% в четверг), февральская цена WTI - $74,43 за баррель (+1% и +1,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), запасы бензина снизились на 346 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 1,43 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,17 млн).

С начала недели цены на нефть упали примерно на 7% в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

В свою очередь, "ястребиные" сигналы ФРС США относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики усиливают тревогу по поводу потенциальной рецессии, пишет Trading Economics.