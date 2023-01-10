В Morgan Stanley полагают, что рынок акций США может рухнуть на 22% при рецессии в 2023 г.

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок может ждать более масштабная, чем ожидалось, распродажа в 2023 году в случае рецессии, которая приведет к его падению на 22% с текущих уровней, полагают эксперты Morgan Stanley.

Как ожидает стратег банка Майкл Уилсон, который спрогнозировал распродажу на фондовом рынке США в 2022 году, что совпало с реальностью, индикатор S&P 500 может к концу текущего года упасть примерно до 3000 пунктов. По итогам торгов в понедельник индекс составил 3892,09 пункта.

Консенсус-прогноз рынка на текущий момент предусматривает, что экономика США войдет в умеренную рецессию, начиная с первой половины 2023 года, а затем восстановится во втором полугодии, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, завершит цикл подъема процентных ставок и, вероятно, перейдет к их понижению в ответ на ухудшение экономической обстановки, пишет MarketWatch.

Между тем стратеги Morgan Stanley говорят, что, несмотря на общий пессимизм инвесторов в отношении роста экономики США, прогнозы корпоративных прибылей все еще остаются слишком высокими, тогда как премия за риск по акциям (ERP) находится на минимальном уровне с периода перед началом глобального финансового кризиса в 2008 году.

По их мнению, рынок не заложил в прогнозы рецессию с учетом показателя (ERP).

Согласно базовому сценарию Morgan Stanley, совокупная оценка прибыли компаний индекса S&P 500 в расчете на акцию в 2023 году составит $195, тогда как пессимистичный сценарий предусматривает показатель на уровне $180. Между тем большинство клиентов банка склоняются к тому, что показатель не будет таким слабым, как ожидают стратеги: они ожидают, что он составит $210-215 на акцию, согласно анализу банка.

Уилсон, один из наиболее ярых "медведей" на Уолл-стрит, - не единственный эксперт, ожидающий, что рынок акций США ждет существенное падение в текущем году. Так, эксперт Piper Sandler & Co. Майкл Кантровитц на прошлой неделе заявил в интервью CNBC, что индикатор S&P 500 может упасть примерно до 3225 пунктов к концу 2023 года, что будет соответствовать снижению примерно на 16% с текущих уровней.

Стратеги Deutsche Bank Group AG также ждут падения прибылей американских компаний в 2023 году, однако они полагают, что фондовый рынок США может ждать ралли в период сезона отчетности за четвертый квартал.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones снизились по итогам сессии в понедельник, тогда как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite закрылся в плюсе.