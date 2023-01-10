Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка Goldman Sachs улучшили прогноз для экономики еврозоны на 2023 год и теперь ожидают роста ВВП валютного блока вместо ожидавшегося ранее сокращения.

ВВП еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6%, MarketWatch цитирует прогноз экономистов банка под руководством Свена Яри Стена. Предыдущий прогноз предусматривал снижение на 0,1%.

Столь резкое повышение прогноза объясняется тремя ключевыми факторами: устойчивостью промышленного сектора, продолжающимся падением цен на природный газ и более ранней, чем ожидалось, отменой антиковидных ограничений в Китае.

По оценке экспертов Goldman, экономики Германии и Италии продолжат балансировать на грани рецессии из-за того, что раньше они сильно зависели от импорта российского газа. Тем временем во Франции и в Испании, где источники поставок топлива лучше диверсифицированы, экономический рост будет более выраженным.

Европейский центральный банк тем временем продолжит повышать ключевую процентную ставку, которая достигнет 3,25% к маю против текущих 2%, прогнозируют аналитики банка.

Инвесторы тем временем демонстрируют положительное отношение к европейским активам. Так, с начала года индексный фонд Vanguard FTSE Europe, специализирующийся на акциях Европы, вырос на 6%, тогда как американский индекс S&P 500 прибавил 1%. Евро в паре с долларом подскочил на 12% с сентябрьских минимумов, когда европейская валюта стоила дешевле американской.