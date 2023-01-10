Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году

Goldman Sachs больше не ожидает рецессии в еврозоне в 2023 году
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аналитики американского банка Goldman Sachs улучшили прогноз для экономики еврозоны на 2023 год и теперь ожидают роста ВВП валютного блока вместо ожидавшегося ранее сокращения.

ВВП еврозоны в 2023 году вырастет на 0,6%, MarketWatch цитирует прогноз экономистов банка под руководством Свена Яри Стена. Предыдущий прогноз предусматривал снижение на 0,1%.

Столь резкое повышение прогноза объясняется тремя ключевыми факторами: устойчивостью промышленного сектора, продолжающимся падением цен на природный газ и более ранней, чем ожидалось, отменой антиковидных ограничений в Китае.

По оценке экспертов Goldman, экономики Германии и Италии продолжат балансировать на грани рецессии из-за того, что раньше они сильно зависели от импорта российского газа. Тем временем во Франции и в Испании, где источники поставок топлива лучше диверсифицированы, экономический рост будет более выраженным.

Европейский центральный банк тем временем продолжит повышать ключевую процентную ставку, которая достигнет 3,25% к маю против текущих 2%, прогнозируют аналитики банка.

Инвесторы тем временем демонстрируют положительное отношение к европейским активам. Так, с начала года индексный фонд Vanguard FTSE Europe, специализирующийся на акциях Европы, вырос на 6%, тогда как американский индекс S&P 500 прибавил 1%. Евро в паре с долларом подскочил на 12% с сентябрьских минимумов, когда европейская валюта стоила дешевле американской.

Goldman Sachs
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глобальный ущерб от стихийных бедствий 2022 году сократился на 15%

Россия с 1 по 8 января увеличила экспорт зерна почти в 1,8 раза

Ведущие банки России сообщили о рекордной выдаче ипотеки в декабре 2022 года

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ в 2022 г. составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП

Резервы Грузии обновили рекорд на фоне роста денежных переводов из России

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Долг "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году вырос до 120 млрд руб.

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2022 году упали на 46%

"АвтоВАЗ" получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в 2022 году

Сеть "Вкусно - и точка" не заменит в Казахстане уходящий бренд McDonald's

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ

Москва может принять дополнительные меры для ограничения дисконта на нефть из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });