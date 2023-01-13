Страхи глобальной рецессии снижаются на замедлении инфляции в США и открытии КНР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мировые финансовые рынки начали год на оптимистичной ноте, поскольку отмена актиковидных ограничений в Китае, последовательное снижение инфляции в США и падение цен на энергоносители в Европе дали надежду на то, что глобальная экономика сможет избежать рецессии.

При этом главные риски никуда не делись, поскольку Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и другие центробанки продолжают повышать процентные ставки для возвращения инфляции к целевому уровню, в большинстве развитых экономик мира составляющему 2%, отмечает Bloomberg.

"Путь к мягкой посадке очень непрост, - отметил старший экономист Goldman Sachs Ян Хациус. - Центробанкам будет сложно рассчитать объем ограничительных мер, чтобы этого добиться".

Впрочем, эксперт все же ставит на то, что регуляторам удастся это сделать, и многие инвесторы с ним согласны.

Основная причина такого оптимизма - ослабление инфляционного давления за счет уменьшения цен на топливо и продукты питания. Так, в США потребительские цены в декабре выросли на 6,5% после подъема на 7,1% в ноябре, а в еврозоне инфляция замедлилась до 9,2% с 10,1%.

Замедление инфляции улучшит покупательскую способность населения и позволит центробанкам отказаться от агрессивного ужесточения монетарной политики. Федрезерв, как ожидается, повысит ключевую ставку всего на 25 базисных пунктов на следующем заседании после подъема на 50 б.п. в декабре и четырех подряд повышений на 75 б.п. до этого.

Такие ожидания вызвали снижение курса доллара, что в свою очередь оказывает поддержку корпоративному сектору в США и позволяет другим центробанкам меньше переживать за девальвацию своих валют по отношению к американской.

Кроме того, аналитики начинают повышать прогнозы для экономики Китая после отмены последних мер, призванных сдержать распространение коронавируса. Экономисты Barclays теперь ожидают роста ВВП Китая на 4,8% в текущем году вместо ожидавшихся ранее 3,8%, а Morgan Stanley улучшил прогноз до 5,7% с 4,4%.

"Ранее мы обозначили три главных повышательных риска 2023 года: скорая отмена ограничений в Китае, теплая зима в Европе и быстрое снижение инфляции в США. Первые два позитивных фактора уже материализовались, а третий вполне вероятен. Этот год будет слабым и неровным для мировой экономики, однако сейчас ее перспективы представляются чуть более радужными, чем несколько недель назад", - написал старший экономист Bloomberg Economics Том Орлик.