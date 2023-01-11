Brent подешевела до $79,3 за баррель

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в среду после сообщения о рекордном за два года росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

К 8:10 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (0,96%), до до $79,33 за баррель. Во вторник Brent подорожала на 45 центов (0,6%), до $80,1 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому време5ни дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,78 (1,04%), до $74,34 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,49 центов (0,7%), до $75,12 за баррель.

Опубликованный накануне отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 6 января, взлетели на 14,9 млн баррелей после сокращения на протяжении двух предыдущих недель. Рост был рекордным с февраля 2021 года.

Теперь трейдеры ждут официальных данных, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что данные Минэнерго укажут на сокращение резервов нефти на 2,24 млн баррелей. Опрос проводился до публикации данных API.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали ожидания увеличения спроса на топливо в Китае по мере отмены последних антиковидных ограничений. Вместе с тем опасения инвесторов вызывает рост числа заражений коронавирусом в стране.

"Мы уверены, что цены на нефть снова пойдут вверх после прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Китае и ускорения экономической активности", - отметил аналитик сырьевого рынка в Commerzbank Карстен Фритш.