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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Перезапуск" бюджетного правила начнется с продажи юаней на сумму 3,2 млрд руб./сутки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Банк России c 13 января возобновит проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфином, сообщил ЦБ в среду.

Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В целях минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет совершать их равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

В сообщении Минфина, выпущенном одновременно с релизом ЦБ, сказано, что операции покупки/продажи ликвидных активов в пределах дополнительных/недополученных нефтегазовых доходов возобновляются "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий, а также снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета будут проводиться операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов.

"Возобновление операций на внутреннем рынке в соответствии с актуализированными параметрами "бюджетных правил" будет содействовать укреплению стабильности и предсказуемости макроэкономических условий, а также условий ведения бизнеса для внебюджетного сектора экономики", - заявил Минфин.

С 13 января по 6 февраля Минфин планирует проводить продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила на 54,5 млрд рублей (такова сумма недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе согласно ожиданиям ведомства). Ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,2 млрд рублей.

В связи с рисками снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы, отмечается в сообщении Минфина.

ЦБ заявил, что его подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются.

Банк России также сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности, отметил регулятор.

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