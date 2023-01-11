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Минэкономразвития оценило инфляцию в 2022 году в 11,9%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Инфляция в России в 2022 году составила 11,9%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.

По словам министра, в конце первого квартала 2023 года годовая инфляция резко замедлится на фоне высокой базы марта 2022 года, а во втором квартале может временно снизиться ниже таргета в 4%.

"Сейчас поступила оперативная информация уже по итогам года. У нас инфляция (в 2022 году - ИФ) ниже 12%, если быть точнее с округлениями - 11,9%", - сказал Решетников.

"Мы исходим из того, что в конце первого квартала (2023 года - ИФ) инфляция существенно снизится год к году, постольку поскольку у нас пик цен марта (2022 года - ИФ) уйдет из базы, и во втором квартале мы увидим те цифры, которые будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период", - сказал министр.

"Поэтому удержание инфляции в этих параметрах (в районе 4% - ИФ) и стабилизация ее во втором полугодии - это действительно одна из таких ключевых задач года, которая нам сейчас позволяет более уверенно планировать все процессы", - добавил он.

Инфляция в России в 2022 году оказалась немного ниже последних официальных прогнозов и ожиданий аналитиков.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2022 год равнялся 12-13%, на 2023 год - 5-7% и на 2024 год - 4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равнялся 12,4%, на 2023 год - 5,5%. При этом Решетников в начале ноября заявлял, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже текущего прогноза министерства - в интервале 12,0-12,4%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2022 году равнялся 12,2%, в 2023 году - 6,1%.

Минэкономразвития Максим Решетников Банк России
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