Инфляция в РФ с 1 по 9 января составила 0,24%, в годовом выражении уже в районе 11,6%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников получился более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 0,24%, сообщил в среду Росстат.

Ускорение роста цен в начале января 2023 года (с 20 по 26 декабря инфляция равнялась 0,12%) было ожидаемым (объясняется как более длинным периодом мониторинга, так и индексацией с 1 января тарифов на транспорт), рост цен при этом оказался значительно ниже, чем в начале 2022 года (тогда за первые десять дней января цены подскочили на 0,56%).

Из данных за начало этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 9 января в районе 11,6% с 11,9% на конец декабря.

Ранее в среду глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что инфляция в 2022 году составила 11,9%. Росстат опубликует данные по инфляции в декабре и в 2022 году с точностью до сотых в пятницу.

В наибольшей степени на инфляцию в начале января повлияла ежегодная индексация с 1 января тарифов на услуги транспорта и значительное удорожание овощей. Так тарифы на проезд в метро в среднем по России увеличились с 1 по 9 января на 7,1%, трамвае - на 5,1%, троллейбусе - на 2,3%, городском автобусе - на 2,1%.

Цены на продукты

Цены на плодоовощную продукцию увеличились с 1 по 9 января на 6,5%, в том числе на огурцы - на 13,0%, помидоры - на 12,9%, морковь - на 6,7%, лук - на 6,3%, свеклу - на 5,4%, капусту - на 2,4%, картофель - на 2,0%, яблоки - на 1,5%, бананы - на 1,0%.

За период с 1 по 9 января также значительно выросли цены: на колбасы вареные - на 0,6%, водку - на 0,5%, соль и пшеничную муку - на 0,4%.

В то же время снились цены: на гречневую крупу - на 1,4%, рис - на 0,8%, черный чай - на 0,5%, сахарный песок - на 0,4%.

Лекарства и непродовольственные товары

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: ренгалин - на 1,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,2%, левомеколь - на 1,1%, нимесулид - на 0,8%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: пасты зубные и колготки - на 0,5%, сигареты с фильтром - на 0,4%.

Одновременно цены на телевизоры снизились на 0,6%, плиты ДСП - на 0,4% электропылесосы и кроссовки для детей - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,5%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась с 1 по 9 января на 8,5%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 9 января на уровне 11,65%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"В сегменте продовольственных товаров цены выросли с 1 по 9 января на 0,57%, преимущественно за счет роста цен на плодоовощную продукцию, на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,15%. В секторе непродовольственных товаров цены практически не изменились (снижение на 0,01%). На услуги цены выросли на 0,05%, за счет роста цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт. При этом на туристические услуги цены снизились вследствие удешевления авиабилетов", - говорится в обзоре.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году составляет 6,1%.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится, в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 16 декабря по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.