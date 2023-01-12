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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Банк России выявил случаи использования банками и микрофинансовыми организациями (МФО) в онлайн-каналах форм, где за заемщика уже указано его согласие на оплату страховок, сертификатов на различные консультации и других услуг, говорится в сообщении регулятора.

"При этом банки и МФО применяют маркетинговые уловки, благодаря которым отметки о согласии легко не заметить. Внимание человека отвлекают яркие и крупные надписи, предлагающие перейти к следующему шагу оформления кредита или займа и тем самым согласиться на оплату дополнительных услуг", - сказано в сообщении ЦБ.

Регулятор напомнил, что такие методы противоречат закону и кредиторы должны давать заемщику возможность сделать осознанный выбор - согласиться или отказаться от услуги.

ЦБ проводит работу с нарушителями, однако считает важным, чтобы банковские ассоциации и саморегулируемые организации МФО боролись с подобными практиками, не дожидаясь надзорных мер регулятора.

ЦБ РФ
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