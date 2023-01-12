Акции Logitech упали на 13% после ухудшения прогнозов на 2023 фингод

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудования компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), понизила прогнозы на текущий финансовый год на фоне слабой предварительной отчетности за третий финвартал.

Акции Logitech на торгах в Цюрихе в четверг упали на 13,4%.

В квартале, завершившемся 31 декабря, выручка Logitech сократилась на 17-18% в годовом выражении и составила $1,26-1,27 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Операционная прибыль составила $171-176 млн против $263 млн годом ранее.

Ухудшение финансовых показателей компания объяснила сложными макроэкономическими условиями и снижением продаж корпоративным клиентам.

Выручка Logitech в 2023 фингоду, завершающемся 31 марта, как ожидается, понизится на 13-15%, а операционная прибыль составит $550-600 млн. Предыдущий прогноз предусматривал снижение выручки на 4-8% и операционную прибыль в диапазоне от $650 млн до $750 млн.