Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Акции Logitech упали на 13% после ухудшения прогнозов на 2023 фингод

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудования компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), понизила прогнозы на текущий финансовый год на фоне слабой предварительной отчетности за третий финвартал.

Акции Logitech на торгах в Цюрихе в четверг упали на 13,4%.

ЭкономикаПоставки персональных компьютеров в мире в IV квартале упали на 28%Читать подробнее

В квартале, завершившемся 31 декабря, выручка Logitech сократилась на 17-18% в годовом выражении и составила $1,26-1,27 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Операционная прибыль составила $171-176 млн против $263 млн годом ранее.

Ухудшение финансовых показателей компания объяснила сложными макроэкономическими условиями и снижением продаж корпоративным клиентам.

Выручка Logitech в 2023 фингоду, завершающемся 31 марта, как ожидается, понизится на 13-15%, а операционная прибыль составит $550-600 млн. Предыдущий прогноз предусматривал снижение выручки на 4-8% и операционную прибыль в диапазоне от $650 млн до $750 млн.

Logitech
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

"Золотая корона" получила лицензию на работу в Таджикистане

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже

Владельцы сети ресторанов Subway задумались о ее продаже
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });