Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель за последние три месяца. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 1,75 тыс. - до 221,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 31 декабря, сократилось до 1,634 млн по сравнению с пересмотренными 1,697 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 11 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,704 млн.