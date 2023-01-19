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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало - до минимума с сентября

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 15 тыс. - до 190 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный показатель с сентября, пишет MarketWatch.

Неделей ранее этот показатель составлял 205 тыс., как и сообщалось первоначально.

Аналитики в среднем прогнозировали рост до 214 тыс. с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics. Респонденты Bloomberg прогнозировали рост до 213,5 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 6,5 тыс. - до 206 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 7 января, увеличилось до 1,647 млн по сравнению с пересмотренными 1,630 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 26 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,660 млн.

США
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