Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Brent подорожала до $83,68 за баррель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в плюсе на торгах в четверг благодаря оптимизму по поводу спроса на топливо в Китае.

К 18:27 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,01 (1,22%) - до $83,68 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,8 (1,03%) - до $78,21 за баррель.

Китайские компании активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этот год придутся на конец января, сообщил Bloomberg.

С другой стороны, трейдеры также оценивают данные о запасах энергоносителей в США, указавшие на третий по объему недельный рост запасов нефти за всю историю наблюдений, то есть с 1982 года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 500 тысяч баррелей.

Увеличение запасов нефти, вероятно, обусловлено временным сокращением производства американскими НПЗ в конце прошлого месяца из-за морозов, отмечает Market Watch. Текущий уровень запасов примерно на 1% выше среднего значения на пять лет.

Тем временем статданные, опубликованные в четверг, указали на замедление инфляции в США, что оказало дополнительную поддержку нефтяным котировкам.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics.

Brent WTI Китай Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Китай ослабляет ограничения для застройщиков на фоне кризиса в секторе недвижимости

Компаниям РФ могут разрешить принимать решения без участия "недружественных" совладельцев

Банк Англии полностью продал госбумаги, экстренно приобретенные осенью 2022 года

Белоруссия впервые вышла на профицит в торговле с Россией

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

Жилье в ряде городов США может подешеветь более чем на 25% с пикового уровня

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

S&P снизило рейтинг криптобиржи Coinbase из-за спада активности торгов после краха FTX

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2022 году упал на 58,8%

ЦБ РФ выявил случаи автоматической подписки клиентов банков и МФО на допуслуги

В Казахстане проведут проверку "АрселорМиттал Темиртау" после ноябрьского взрыва

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });