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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ВВП Южной Кореи в IV квартале снизился впервые с 2020 года

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года ВВП Южной Кореи сократился на 0,4% к предыдущим трем месяцам, показали окончательные данные Банка Кореи.

Снижение ВВП отмечено впервые со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics.

Окончательные данные совпали с предварительными, а также с ожиданиями аналитиков.

В годовом исчислении ВВП Южной Кореи в октябре-декабре увеличился на 1,3%. Темпы роста стали минимальными с четвертого квартала 2020 года.

Южная Корея Банк Кореи
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