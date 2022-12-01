В Южной Корее подтвердили, что рост ВВП страны в III квартале составил 3,1%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2022 года выросла на 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи.

По сравнению со вторым кварталом ВВП увеличился на 0,3%, что стало минимальными темпами подъема за год.

Динамика обоих показателей совпала как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в июле-сентябре повысились на 1,7% относительно предыдущих трех месяцев на фоне роста затрат на товары длительного пользования (включая транспортные средства) и на услуги (в том числе рестораны, отдых и развлечения).

Государственные расходы увеличились на 0,1%. Инвестиции в оборудование подскочили на 7,9% за счет повышения спроса на транспортное оборудование.

Экспорт вырос на 1,1% благодаря более значительным поставкам транспортного оборудования и услуг. Импорт увеличился на 6%, в том числе из-за повышения закупок нефти и природного газа.

Между тем инвестиции в строительной отрасли снизились на 0,2%.

Корейская экономика выросла во втором квартале текущего года на 2,9% в годовом сравнении и на 0,7% в поквартальном.