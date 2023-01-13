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СЕО Lucara призвала ЕС все же ввести санкции против российских алмазов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Канадская Lucara Diamond, добывающая алмазы в Ботсване, призывает ЕС вернуться к обсуждению санкций против российских камней. Как заявила Financial Times глава Lucara Эйра Томас, по ее личному мнению, алмазы российского происхождения "должны оказаться под санкциями".

Страны ЕС в октябре обсуждали запрет на ввоз алмазов "АЛРОСА" в рамках восьмого пакета санкций, но в итоговый документ это положение не вошло. Решающую роль сыграла позиция Антверпена - центра мировой торговли алмазами, через который проходит 86% всех необработанных камней.

Во втором квартале 2022 года Бельгия импортировала российских алмазов на 676 млн евро, хотя в следующие три месяца импорт упал до 154 млн евро, что примерно вчетверо меньше средних исторических объемов.

Антверпенский алмазный центр заявил, что в случае введения санкций против российских алмазов порядка 10 тысяч человек потеряют рабочие места, а ОАЭ и Индия только и ждут возможности забрать себе этот бизнес.

США в апреле 2022 года внесли "АЛРОСА" в SDN list, в в марте запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России. Однако поставки возможны, если камни были существенно переработаны в третьей стране, то есть, например, после огранки в Индии бриллианты становятся "индийскими" в глазах властей США.

В рамках девятого пакета санкций, принятого в декабре, алмазы не обсуждались, цитирует FT неназванного дипломата - участника дискуссий об антироссийских мерах ЕС. Между тем сам алмазный рынок "размышляет" о том, как учитывать в своей деятельности "международный геополитический контекст", формулирует анонимный собеседник издания.

Крупные ювелирные компании, включая Tiffany, Richemont и Signet, обязались не закупать камни российского происхождения, даже если они были переработаны в другой стране. Многие алмазодобытчики, включая Lucara, внедряют технологии по отслеживанию происхождения камней по всей цепочке поставок.

"АЛРОСА" не удается поддерживать прежний уровень экспорта - на рынок попадает 75-80% от досанкционных объемов, оценивает отраслевой аналитик Пол Зимниски. С учетом того, что предложение со стороны новых рудников на многолетних минимумах, это играет на руку другим алмазодобытчикам. "Это лучший алмазный рынок, который мы видели за большую часть десятилетия", - заключает Томас.

Lucara Diamond Канада Евросоюз Эйра Томас АЛРОСА Антверпен Бельгия США Tiffany Richemont Signet
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